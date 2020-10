மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அருகே, கணவரை பிரிந்து வாழ்ந்த பட்டதாரி பெண் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை - உதவி கலெக்டர் விசாரணை + "||" + Near Salem, Lived apart from her husband Graduate girl Suicide by jumping into a well

சேலம் அருகே, கணவரை பிரிந்து வாழ்ந்த பட்டதாரி பெண் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை - உதவி கலெக்டர் விசாரணை