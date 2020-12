மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியல் சுருக்க, திருத்த சிறப்பு முகாம்: 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் இதுவரை 36,886 மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளன + "||" + Voter List Summary and Correction Special Camp: So far 36,886 petitions have been received in 6 Assembly constituencies

