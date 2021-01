மாவட்ட செய்திகள்

பேரளம், பூந்தோட்டம் பகுதிகளில் 910 லிட்டர் சாராயம் பறிமுதல் பெண்கள் உள்பட 11 பேர் கைது

Eleven people, including women, were arrested for confiscating 910 liters of liquor in Peralam and garden areas

