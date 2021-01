மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகளில் மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிவதை ஆசிரியர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்; கண்காணிப்பு அதிகாரி அறிவுரை + "||" + Teachers must ensure that students wear masks in schools; Advice from the Monitoring Officer

பள்ளிகளில் மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிவதை ஆசிரியர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்; கண்காணிப்பு அதிகாரி அறிவுரை