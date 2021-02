மாவட்ட செய்திகள்

வையம்பட்டி அருகேமின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி பலி; பசுமாடும் செத்தது + "||" + A farmer died due to a power outage near Vaiyampatti. The cow also died.

