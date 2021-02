மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் அலுவலர் அனுமதி பெற்ற பின்னரே மண்டபங்களை வாடகைக்கு விட வேண்டும் + "||" + The halls should be rented out only after obtaining the permission of the Returning Officer

தேர்தல் அலுவலர் அனுமதி பெற்ற பின்னரே மண்டபங்களை வாடகைக்கு விட வேண்டும்