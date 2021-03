3-வது முறையாக தொடர்ந்து அ.தி.மு.க. ஆட்சியை பிடிக்கும்: அரசின் திட்டங்கள் மக்களை சென்றடைய பாலமாக இருந்து பணியாற்றுவேன்; தஞ்சை தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அறிவுடைநம்பி

மாவட்ட செய்திகள்

3-வது முறையாக தொடர்ந்து அ.தி.மு.க. ஆட்சியை பிடிக்கும்: அரசின் திட்டங்கள் மக்களை சென்றடைய பாலமாக இருந்து பணியாற்றுவேன்; தஞ்சை தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அறிவுடைநம்பி + "||" + For the 3rd time in a row the AIADMK Likes the regime: government programs will serve as a bridge to reach people; Tanjore constituency Candidate Arivudainambi

3-வது முறையாக தொடர்ந்து அ.தி.மு.க. ஆட்சியை பிடிக்கும்: அரசின் திட்டங்கள் மக்களை சென்றடைய பாலமாக இருந்து பணியாற்றுவேன்; தஞ்சை தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அறிவுடைநம்பி