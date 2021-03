மாவட்ட செய்திகள்

போடி தொகுதியில் சூறாவளி பிரசாரம்: தமிழக மக்களின் ஆதரவோடு அ.தி.மு.க. நல்லாட்சி தொடரும் - துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு + "||" + Hurricane campaign in Bodi constituency:With the support of the people of Tamil Nadu, the ADMK Good governance will continue

போடி தொகுதியில் சூறாவளி பிரசாரம்: தமிழக மக்களின் ஆதரவோடு அ.தி.மு.க. நல்லாட்சி தொடரும் - துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு