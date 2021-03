மாவட்ட செய்திகள்

ஏழை, எளிய மக்கள் வட்டியில்லா கடன் பெற அ.தி.மு.க.வுக்கு வாக்களியுங்கள் - தளவாய்சுந்தரம் தேர்தல் பிரசாரம் + "||" + Poor, simple people vote for AIADMK to get interest free loans - Talawaisundaram election campaign

ஏழை, எளிய மக்கள் வட்டியில்லா கடன் பெற அ.தி.மு.க.வுக்கு வாக்களியுங்கள் - தளவாய்சுந்தரம் தேர்தல் பிரசாரம்