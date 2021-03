மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அமைத்து கொடுப்பேன் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு வாக்கு அளிக்குமாறு அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் ஆர்.கே.ரவிச்சந்திரன் பேச்சு + "||" + The government will set up a girls' high school to vote for the double leaf symbol. Candidate RK Ravichandran's speech

