மாவட்ட செய்திகள்

முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள் 791 பேர் தபால் ஓட்டு போடவில்லை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + 791 elderly and disabled people did not cast their ballots, according to the District Election Officer

முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள் 791 பேர் தபால் ஓட்டு போடவில்லை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தகவல்