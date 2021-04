மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி தொகுதியில்70 சதவீத வாக்குளை பெறுவேன்அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + i will get 70 percent votes in kovilpatti constitutency. interview with minister kadampur raju

கோவில்பட்டி தொகுதியில்70 சதவீத வாக்குளை பெறுவேன்அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி