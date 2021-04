மாவட்ட செய்திகள்

வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் இறங்கும் இடத்திற்கு படையெடுத்த பக்தர்கள் + "||" + Devotees who invaded the place where the thief landed on the Vaigai River

வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் இறங்கும் இடத்திற்கு படையெடுத்த பக்தர்கள்