மாவட்ட செய்திகள்

கடும் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக 75 சதவீத டாக்சி டிரைவர்கள் சொந்த ஊர் சென்று விட்டனர் + "||" + Due to strict restrictions 75 percent are taxi drivers Have gone home

கடும் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக 75 சதவீத டாக்சி டிரைவர்கள் சொந்த ஊர் சென்று விட்டனர்