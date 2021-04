மாவட்ட செய்திகள்

கால அவகாசம் அளிக்காமல் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டதால் குடிமகன்கள் அதிர்ச்சி + "||" + Without giving time Because the pubs are closed Citizens shocked

கால அவகாசம் அளிக்காமல் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டதால் குடிமகன்கள் அதிர்ச்சி