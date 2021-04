மாவட்ட செய்திகள்

ஆர்.கே.பேட்டையில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடா செய்த பெண்ணிடம் ரூ.1 லட்சம் பறிப்பு + "||" + Rs 1 lakh flush with woman for not delivering money to customers in Arkapet

ஆர்.கே.பேட்டையில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடா செய்த பெண்ணிடம் ரூ.1 லட்சம் பறிப்பு