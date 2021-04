மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க எதிர்ப்பு:துப்பாக்கி சூட்டில் பலியானவர்களின்குடும்பத்தினர் திடீர் ஆர்ப்பாட்டம்வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டிய கிராமமக்கள் + "||" + Of the victims of the shooting Sudden protest by family

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க எதிர்ப்பு:துப்பாக்கி சூட்டில் பலியானவர்களின்குடும்பத்தினர் திடீர் ஆர்ப்பாட்டம்வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டிய கிராமமக்கள்