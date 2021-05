மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சைக்கு சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் கூடுதலாக 500 படுக்கைகள் + "||" + An additional 500 beds at the Chennai Government Hospital for corona treatment

