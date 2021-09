மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் ஒரே நாளில் 35 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி; பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டதால் மாநகராட்சி ஏற்பாடு + "||" + Vaccination of 35,000 people in one day in Chennai; Organized by the corporation as the schools reopened

சென்னையில் ஒரே நாளில் 35 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி; பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டதால் மாநகராட்சி ஏற்பாடு