மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடி அருகே பாலாற்று பாலத்தில் கட்டப்பட்ட தடுப்புச்சுவர் இடிந்து விழுந்தது + "||" + The retaining wall built on the Milky Way bridge collapsed

வாணியம்பாடி அருகே பாலாற்று பாலத்தில் கட்டப்பட்ட தடுப்புச்சுவர் இடிந்து விழுந்தது