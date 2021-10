மாவட்ட செய்திகள்

பழையகரம் காவிரி ஆற்றின் தடுப்பணையில் கரைகளை பலப்படுத்த வேண்டும் + "||" + The old hand should strengthen the banks of the Cauvery river dam

பழையகரம் காவிரி ஆற்றின் தடுப்பணையில் கரைகளை பலப்படுத்த வேண்டும்