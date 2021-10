மாவட்ட செய்திகள்

கல்லார் மலைவாழ் மக்கள் 2-வது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டம் + "||" + Kallar hill people go on hunger strike for 2nd day

கல்லார் மலைவாழ் மக்கள் 2-வது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டம்