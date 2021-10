மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு மட்டுமே பெட்ரோல், டீசல். கலெக்டர் குமாரவேல் பாண்டியன் உத்தரவு + "||" + Petrol and diesel only for those who have been vaccinated against corona

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு மட்டுமே பெட்ரோல், டீசல். கலெக்டர் குமாரவேல் பாண்டியன் உத்தரவு