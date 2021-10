மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. ஆட்சியின் சாதனைகளை கூறி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும்- ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு + "||" + ADMK We have to collect votes by claiming the achievements of the regime - O. Panneerselvam speech

அ.தி.மு.க. ஆட்சியின் சாதனைகளை கூறி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும்- ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு