மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் - மாவட்ட கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + Public grievance day meeting at the Collector's office - chaired by the District Collector

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் - மாவட்ட கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது