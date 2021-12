மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் மாணவிகளுக்கு பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு + "||" + Plastic Eradication Awareness for Students on behalf of Chennai Corporation

சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் மாணவிகளுக்கு பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு