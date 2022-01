மாவட்ட செய்திகள்

சுடுகாட்டு பாதை பிரச்சினையில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் நிவாரண உதவி வாங்க மறுப்பு + "||" + Refusal to buy relief aid for the families of victims of the fire route issue

சுடுகாட்டு பாதை பிரச்சினையில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் நிவாரண உதவி வாங்க மறுப்பு