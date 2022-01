மாவட்ட செய்திகள்

ஆந்திராவில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வந்த 15 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் + "||" + 15 kg of cannabis smuggled from Andhra Pradesh to Chennai seized

ஆந்திராவில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வந்த 15 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்