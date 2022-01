மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்காலில் சீல் வைக்கப்பட்ட மதுக்கடையில் திருடிய சிறுவர்கள் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + Three people have been arrested, including boys, for stealing from a sealed liquor store in Karaikal

காரைக்காலில் சீல் வைக்கப்பட்ட மதுக்கடையில் திருடிய சிறுவர்கள் உள்பட 3 பேர் கைது