மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயி மகளுக்கு தஞ்சை அரசு மருத்துவக்கல்லூரியில் இடம் கிடைத்துள்ளது + "||" + The farmer's daughter has got a place in the Tanjore Government Medical College

விவசாயி மகளுக்கு தஞ்சை அரசு மருத்துவக்கல்லூரியில் இடம் கிடைத்துள்ளது