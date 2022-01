மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி நகராட்சி தேர்தல்பிரசாரத்திற்கு வேட்பாளருடன் 2 பேர் மட்டுமே செல்ல வேண்டும்அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தல் + "||" + Only 2 people should go with the candidate for the campaign

தர்மபுரி நகராட்சி தேர்தல்பிரசாரத்திற்கு வேட்பாளருடன் 2 பேர் மட்டுமே செல்ல வேண்டும்அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தல்