மாவட்ட செய்திகள்

அரசு சார்பில் 10 நாட்களுக்குள் சமாதான பேச்சுவார்த்தை கூட்டம் நடத்தப்படும் + "||" + A peace talks meeting will be held on behalf of the government within 10 days

அரசு சார்பில் 10 நாட்களுக்குள் சமாதான பேச்சுவார்த்தை கூட்டம் நடத்தப்படும்