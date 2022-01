மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறையை மீறி தே.மு.தி.க. சார்பில் ஒட்டப்பட்ட சுவரொட்டிகள் அகற்றம் + "||" + NMDB violates election code of conduct Removal of posters pasted on behalf of

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறையை மீறி தே.மு.தி.க. சார்பில் ஒட்டப்பட்ட சுவரொட்டிகள் அகற்றம்