மாவட்ட செய்திகள்

கண்களில் மிளகாய் பொடி தூவி ெதாழிலாளியை அடித்துக்கொன்ற மனைவிகள்ளக்காதலியை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்ததால் ஆத்திரம் + "||" + The wife who beat the worker by sprinkling chilli powder in her eyes

கண்களில் மிளகாய் பொடி தூவி ெதாழிலாளியை அடித்துக்கொன்ற மனைவிகள்ளக்காதலியை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்ததால் ஆத்திரம்