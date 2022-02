மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகள் வாக்களிக்க 1 மணி நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் + "||" + Corona patients should be allotted 1 hour to vote

கொரோனா நோயாளிகள் வாக்களிக்க 1 மணி நேரம் ஒதுக்க வேண்டும்