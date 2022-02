மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பணியில் 4 ஆயிரம் அலுவலர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் + "||" + 4 thousand officials are involved in the election process

தேர்தல் பணியில் 4 ஆயிரம் அலுவலர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள்