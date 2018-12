தேசிய செய்திகள்

பிரம்மபுத்ரா நதியின் மீது ரூ.5,960 கோடி செலவில் கட்டப்பட்ட நாட்டிலேயே மிக நீளமான ரெயில்-சாலை பாலம் பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் + "||" + The longest rail-road bridge over the Brahmaputra river

