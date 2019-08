தேசிய செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அயோத்தி வழக்கு தினசரி விசாரணை தொடங்கியது + "||" + The Ayodhya case began a daily trial in the Supreme Court

சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அயோத்தி வழக்கு தினசரி விசாரணை தொடங்கியது