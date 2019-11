தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் சட்டசபை இடைத்தேர்தல்:தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்களில் 13 பேர் வேட்பாளர்களாக பாஜக அறிவிப்பு + "||" + BJP announces names of 13 rebel MLAs(disqualified) as its candidates for the first list of assembly bypolls in Karnataka.

