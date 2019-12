தேசிய செய்திகள்

3 ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள உலகின் மிக நீளமான சுரங்கப்பாதைக்கு ‘வாஜ்பாய்’ பெயர் + "||" + Vajpayee is the world's longest tunnel located at an altitude of 3 thousand meters

3 ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள உலகின் மிக நீளமான சுரங்கப்பாதைக்கு ‘வாஜ்பாய்’ பெயர்