தேசிய செய்திகள்

எல்லாமே பேச்சுதான், வேறு எதுவுமே இல்லை - பட்ஜெட் குறித்து ராகுல்காந்தி கருத்து + "||" + Everything is talk, nothing else - Rahul Gandhi's comment on the budget

எல்லாமே பேச்சுதான், வேறு எதுவுமே இல்லை - பட்ஜெட் குறித்து ராகுல்காந்தி கருத்து