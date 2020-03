தேசிய செய்திகள்

”யாரும் பசியில் இருக்கக் கூடாது”ஏழைகள், தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசு உதவி -நிர்மலா சீதாராமன் + "||" + A package is ready for the poor who need immediate help like migrant workers and urban and rural poor-Minister Nirmala Sitharaman

”யாரும் பசியில் இருக்கக் கூடாது”ஏழைகள், தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசு உதவி -நிர்மலா சீதாராமன்