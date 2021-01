தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் + "||" + Pained by loss of lives in Shivamogga. Condolences to bereaved families. Praying that the injured recover soon PMO

