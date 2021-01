தேசிய செய்திகள்

நாளை 72-வது குடியரசு தினம்: குடியரசுத் தலைவர் நாட்டு மக்களுக்கு இன்று மாலை உரை + "||" + President Ram Nath Kovind to address nation on eve of 72nd Republic Day

நாளை 72-வது குடியரசு தினம்: குடியரசுத் தலைவர் நாட்டு மக்களுக்கு இன்று மாலை உரை