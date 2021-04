தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேசத்தில் 106 வயது மூதாட்டிக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டது + "||" + Madhya Pradesh: 106-year-old woman gets her first COVID-19 vaccine in Bhopal district

மத்திய பிரதேசத்தில் 106 வயது மூதாட்டிக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டது