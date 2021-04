தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல் கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக தேசிய அளவிலான திட்டம் தேவை; மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு அறிவுறுத்தல் + "||" + A national plan is needed to control the spread of corona; Supreme Court instruction to the Central Government

கொரோனா பரவல் கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக தேசிய அளவிலான திட்டம் தேவை; மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு அறிவுறுத்தல்