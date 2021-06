தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதாவுக்கு மாற்றாக முன்னிறுத்த காங்கிரஸ் கட்சியில் அனைத்து மட்டங்களிலும் சீர்திருத்தங்கள் அவசியம்: கபில்சிபல் + "||" + Congress needs widespread reforms to show it’s viable BJP alternative, says Kapil Sibal

பா.ஜனதாவுக்கு மாற்றாக முன்னிறுத்த காங்கிரஸ் கட்சியில் அனைத்து மட்டங்களிலும் சீர்திருத்தங்கள் அவசியம்: கபில்சிபல்