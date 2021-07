தேசிய செய்திகள்

வழிபாட்டுத் தளங்களை நிர்வகிப்பது தொடர்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பொதுநல மனு தாக்கல் + "||" + Petition filed in the Supreme Court regarding the management of Temples and shrines

வழிபாட்டுத் தளங்களை நிர்வகிப்பது தொடர்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பொதுநல மனு தாக்கல்