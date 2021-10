போராட்டக்காரர்கள் மீது கார் மோதியதால் ஆத்திரம் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் வன்முறை; 8 பேர் சாவு

தேசிய செய்திகள்

போராட்டக்காரர்கள் மீது கார் மோதியதால் ஆத்திரம் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் வன்முறை; 8 பேர் சாவு + "||" + Violence in farmers' struggle as car crashes into protesters; 8 people killed

போராட்டக்காரர்கள் மீது கார் மோதியதால் ஆத்திரம் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் வன்முறை; 8 பேர் சாவு