தேசிய செய்திகள்

இறுதி மூச்சு உள்ளவரை காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்தை கொண்டு வர போராடுவேன் - உமர் அப்துல்லா + "||" + Will fight till my last breath for restoration of JK's special status: Omar Abdullah

இறுதி மூச்சு உள்ளவரை காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்தை கொண்டு வர போராடுவேன் - உமர் அப்துல்லா